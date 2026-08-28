Як повідомляє видання The New York Times із посиланням на колишніх та чинних американських посадовців, розмову було зосереджено на похмурих перспективах російського війська та стагнації на фронті.

Про що говорив Реткліфф із росіянами?

Згідно з джерелами, очільник американської розвідки утримався від прямих погроз або ультиматумів на випадок відмови Кремля припинити бойові дії.

Аналітики у Вашингтоні тривалий час піддавали сумніву те, чи отримує Володимир Путін чесні звіти від своїх радників щодо реальних втрат і динаміки війни. Саме тому Білий дім розраховує, що прямий сигнал від керівника ЦРУ матиме для колишнього розвідника Путіна значно більшу вагу, ніж звичайні дипломатичні канали.

Незрозуміло, чи віщує послання Реткліффа якісь зміни в політиці США щодо Росії чи України. Візит Реткліффа став черговою спробою адміністрації Трампа вдихнути нове життя в переговори, що зайшли в глухий кут,

– йдеться в матеріалі.

Оцінка втрат Росії та контакти з Києвом

Перед поїздкою до столиці Росії очільник ЦРУ провів переговори з українськими колегами. Він запевнив партнерів, що його метою є вивчення позиції Москви, а не ухвалення будь-яких поступок за спиною України.

Свій виступ Реткліфф підкріпив фактами, які вже озвучував публічно. Зокрема, він наголошував, що середня тривалість життя російського військового на лінії фронту становить менше 35 хвилин, а за півтора року активних боїв Росія змогла захопити лише 1% української території завдяки майстерності ЗСУ у використанні безпілотників.

Паралельно з розвідканалом діють інші контакти адміністрації США. Зокрема, спецпосланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер підтримують зв'язок із радниками Путіна, хоча в Києві традиційно сприймають Реткліффа як більш нейтрального й жорсткого медіатора.

До слова, низка західних медіа, зокрема CNN, писала про те, що глава американської розвідки приїхав до Москви, з метою попередити Кремль про наслідки можливих атак на країни НАТО та вимагати припинити військову й економічну підтримку Ірану.

Історія прямих контактів спецслужб

Контакти між керівниками розвідок США та Росії залишаються поодинокими й відбуваються лише у критичні моменти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у листопаді 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс особисто прилітав до Москви, щоб застерегти Кремль від повномасштабного вторгнення в Україну.

А в листопаді 2022 року в Анкарі Бернс зустрівся з очільником СЗР Сергієм Наришкіним після перехоплення даних про можливе застосування Росією ядерної зброї.