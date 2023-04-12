Соответствующее заявление сделал директор ЦРУ Билл Бернс. Впервые с момента утечки секретных военных документов США Бернс подчеркнул важность запланированного контрнаступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".

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Путин считает, что может перемолоть Украину и Запад

"Вместо того чтобы отступить, он удвоил темп", – сказал Бернс о Путине, добавив, что российский президент считает, что может перемолоть Украину и Запад.

Директор ЦРУ особо отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, ситуация в котором, как говорится в одной из истоков разведывательных документов, скорее всего, "заходит в тупик".

"Российская кампания истощения на Донбассе, вероятно, приближается к тупику, препятствующему достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – говорится в одном из секретных документов.

"Настоящие страны дают отпор", – заявил Бернс, добавив, что Украина и ее президент сделали именно это. "Путин глубоко ошибался" в своих предположениях по Украине перед войной, добавил Бернс.

Бернс отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в том числе из-за обмена разведывательной информацией, в то время, когда утечка секретных документов ставит под сомнение видение конфликта администрацией.

Украина готовится к контрнаступлению