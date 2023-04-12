Соответствующее заявление сделал директор ЦРУ Билл Бернс. Впервые с момента утечки секретных военных документов США Бернс подчеркнул важность запланированного контрнаступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".
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Путин считает, что может перемолоть Украину и Запад
"Вместо того чтобы отступить, он удвоил темп", – сказал Бернс о Путине, добавив, что российский президент считает, что может перемолоть Украину и Запад.
Директор ЦРУ особо отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, ситуация в котором, как говорится в одной из истоков разведывательных документов, скорее всего, "заходит в тупик".
"Российская кампания истощения на Донбассе, вероятно, приближается к тупику, препятствующему достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – говорится в одном из секретных документов.
"Настоящие страны дают отпор", – заявил Бернс, добавив, что Украина и ее президент сделали именно это. "Путин глубоко ошибался" в своих предположениях по Украине перед войной, добавил Бернс.
Бернс отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в том числе из-за обмена разведывательной информацией, в то время, когда утечка секретных документов ставит под сомнение видение конфликта администрацией.
Украина готовится к контрнаступлению
- Россия провалила так называемую "зимнюю войну": противнику не удалось ни уничтожить энергетическую инфраструктуру, ни претворить в жизнь "большое наступление".
- Теперь российские оккупанты ожидают, что Силы обороны Украины пойдут в свое контрнаступление. Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что украинское контрнаступление может начаться летом.
- Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку нашего государства к контрнаступлению. Как известно, США и другие партнеры Украины играют важную роль, придавая нашим военным современную высокоточную технику.
- Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина имеет все возможности, чтобы ее наступление было успешным.