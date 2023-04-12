Відповідну заяву зробив директор ЦРУ Білл Бернс. Вперше з моменту витоку секретних військових документів США Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що "багато чого поставлено на карту в найближчі місяці".
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Путін вважає, що може перемолоти Україну і Захід
"Замість того, щоб відступити, він подвоїв темп", – сказав Бернс про Путіна, додавши, що російський президент вважає, що може перемолоти Україну і Захід.
Директор ЦРУ особливо відзначив, що Україна продовжує захищати Донбас, ситуація в якому, як йдеться в одному з витоків розвідувальних документів, швидше за все, "заходить у глухий кут".
"Російська кампанія виснаження на Донбасі, ймовірно, наближається до глухого кута, що перешкоджає досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – йдеться в одному із секретних документів.
"Справжні країни дають відсіч", – заявив Бернс, додавши, що Україна та її президент зробили саме це. "Путін глибоко помилявся" у своїх припущеннях щодо України перед війною, додав Бернс.
Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією, в той час, коли витік секретних документів ставить під сумнів бачення конфлікту адміністрацією.
Україна готується до контрнаступу
- Росія провалила так звану "зимову війну": противнику не вдалося ані знищити енергетичну інфраструктуру, ані втілити в життя "великий наступ".
- Тепер російські окупанти очікують, що Сили оборони України підуть у свій контрнаступ. Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що український контрнаступ може розпочатися влітку.
- Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку нашої держави до контрнаступу. Як відомо, США та інші партнери України відіграють важливу роль, надаючи нашим військовим сучасну високоточну техніку.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна має всі можливості, аби її наступ був успішним.