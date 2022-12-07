Оксана Романюк рассказала 24 каналу, что пыталась донести до организаторов недопустимость присутствия среди номинантов представителя России. Однако Венедиктов не отказался от премии, получил ее и сейчас хвастается, что является первым россиянином, который стал ее лауреатом.

Обратите внимание Россия изменила риторику фейков: чего добивается Кремль и как противодействовать

По ее словам, она размышляла о том, чтобы поехать на вручение премии в Германию и выступить там с заявлением.

Но потом решила не делать этого. Мне показалось это не совсем честно по отношению к организаторам. Не хотелось, чтобы украинцев воспринимали такими, как пытается изобразить российская пропаганда – как агрессивных, травмированных людей,

– подчеркнула Оксана Романюк.

Она объяснила, что выбрала именно такой способ коммуникации, потому что он оставляет больше возможностей для влияния на страны Западной Европы.

Лучше поймут месседж

Романюк рассказала об опыте сотрудников "Института массовой информации", которые на международных конференциях оказывались рядом с представителями России, где им традиционно предоставляли право открывать эти мероприятия. Украинцы отказывались участвовать в этих конференциях.

"Наша сотрудница Ирина Земляна встала и покинула одно из таких мероприятий. Западные европейцы были шокированы этими "агрессивными украинцами". Хорошо, тогда мы попытаемся прокоммуницировать иначе", – отметила она.

По ее словам, она переписывалась с организаторами, объясняла свою позицию и продолжает это делать сейчас.

Надеюсь, этот месседж они лучше поймут теперь. Они не смогут списать все на какую-то коллективную "травму" украинцев, как они пытались это сделать раньше,

– заметила директор.

Директор ИМИ отказалась от премии по свободе слова из-за россиянина: смотрите видео

Транслировали кремлевскую пропаганду

Романюк отметила, что у нее много вопросов к организаторам премии: почему был выбран именно Венедиктов.

"Мы как медиаэксперты следили за контентом радио "Эхо Москвы". Они неоднократно транслировали кремлевскую пропаганду, которая подавалась как "другая точка зрения". Венедиктов говорил, что "Украина – это просто территория", не говоря о том, что они выполняли указания" Роскомнадзора", – рассказала она.

Профанация идеи премии

Она отметила, что пыталась донести организаторам, почему недопустимо присутствие россиянина Венедиктова среди номинантов и лауреатов премии за свободу слова:

сводить вместе Украину и Россию в попытке, чтобы мы протянули друг другу руки, когда убивают украинцев каждый день – это нонсенс;

это профанация самой идеи премии. Человек, в честь которого эта премия была названа, был владельцем типографии и был сожжен во времена Наполеона, так сказать, за свободу слова.

"Надеюсь, что эта история привлечет внимание к русофилии западного мира, которую сложно объяснить. И возможно немного сдвинет ситуацию в сторону объективного восприятия и уважения к точке зрения Украины", – подчеркнула Оксана Романюк.

По теме Кремль развернул в США операцию по дезинформации, направленную против Украины, – The Guardian

Детальнее о российской пропаганде