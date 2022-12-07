Оксана Романюк розповіла 24 каналу, що намагалась донести до організаторів неприпустимість присутності серед номінантів представника Росії. Проте Венедіктов не відмовився від премії, отримав її та зараз вихваляється, що є першим росіянином, який став її лауреатом.

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За її словами, вона розмірковувала над тим, щоб поїхати на вручення премії до Німеччини та виступити там з заявою.

Але потім вирішила не робити цього. Мені здалося це не зовсім чесно щодо організаторів. Не хотілось, щоб українців сприймали такими, як намагається змалювати російська пропаганда, – як агресивних, травмованих людей,

– наголосила Оксана Романюк.

Вона пояснила, що обрала саме такий спосіб комунікації, бо він лишає більше можливостей для впливу на країни Заходу Європи.

Краще зрозуміють меседж

Романюк розповіла про досвід співробітників "Інституту масової інформації", які на міжнародних конференціях опинялися поряд з представниками Росії, де тим традиційно надавали право відкривати ці заходи. Українці відмовлялись брати участь у цих конференціях.

"Наша співробітниця Ірина Земляна встала і вийшла з одного з таких заходів. Західні європейці були шоковані цими "агресивними українцями". Добре, тоді ми спробуємо прокомунікувати інакше", – зазначила вона.

За її словами, вона листувалась з організаторами, пояснювала свою позицію і продовжує це робити зараз.

Сподіваюсь, цей меседж вони краще зрозуміють тепер. Вони не зможуть списати все на якусь колективну "травму" українців, як вони намагалися це зробити раніше,

– зауважила директорка.

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Транслювали кремлівську пропаганду

Романюк зазначила, що має багато питань до організаторів премії, чому було обрано саме Венедіктова.

"Ми як медіаексперти стежили за контентом радіо "Ехо Москви". Вони неодноразово транслювали кремлівську пропаганду, яка подавалась як "інша точка зору". Венедіктов говорив, що "Україна – це просто територія", не кажучи про те, що вони виконували вказівки "Роскомнагляду", – розповіла вона.

Профанація ідеї премії

Вона зазначила, що намагалась донести організаторам, чому недопустима присутність росіянина Венедіктова серед номінантів та лауреатів премії за свободу слова:

зводити разом Україну і Росію в намаганні, щоб ми простягнули одне одному руки, коли вбивають українців щодня – це нонсенс;

це профанація самої ідеї цієї премії. Людина, на честь якої цю премію було названо, був власником друкарні і його спалили у часи Наполеона, так би мовити, за свободу слова.

"Сподіваюсь, що ця історія приверне увагу до русофілії західного світу, яку складно пояснити. І можливо трішки посуне ситуацію в бік об'єктивного сприйняття і поваги до точки зору України", – наголосила Оксана Романюк.

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