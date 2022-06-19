Директор разрушенной школы Харькова поздравил выпускников: щемящие кадры

В Харькове вчера, 18 июня, состоялся выпускной для старшеклассников. Из-за нападения России на Украину школьники праздновали онлайн.

Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она присутствовала на одном из них.

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"Это было онлай-включение с детьми. Все очень настолько щемящее. Ни одного выпускника сейчас нет в Харькове, они разъехались по разным митсам, но почти все дети смогли включиться и получить свои свидетельства онлайн", - рассказала журналистка.

От самой школы этих выпускников на Пятихатках мало что осталось – в апреле она попала под артеллерийский обстрел россиян.

Щемящее видео от учителей и директора

Однако учителя провели небольшую акцию и сняли щемящее видео, чтобы поздравить учеников на расстоянии. На кадры попали и наголову разбитый класс старшеклассников – прилетело прямо в крышу. Однако горница со старинной украинской вышивкой – уцелела. Она многое значит для школы.

Директор тоже не оставил слишком быстро повзрослевших детей, без поздравлений.

Это только старт. И каждый из вас может еще очень многое добиться в своей жизни. Я желаю вам своевременно это почувствовать и сделать все для того, чтобы вы были счастливы,

– сказал директор Александр.

В конце видео он показал школьный скелет, а на нем была футболка с Путиным и пистолетом.

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Она была достаточно сложной. Город обтрилировали и днем, и ночью – как по расписанию. Также утром 19 июня местные жители слышали очень громкие взрывы. Страдают индустриальные районы.

В Харьковской области ситуация еще хуже. Обстреляли многие деревни. Есть 1 погибший и 4 раненых в поселках Донец и Андреевка. Еще один раненый – в Чугуеве.

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