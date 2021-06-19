Директор одного из российских туристических агентств сняла видеоролик, на котором выразила свое отношение к ненастью, которое царит на оккупированном Крымском полуострове, в частности, в Ялте.

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Женщина обрадовалась потопам в Ялте

На видео специалистка из Уфы обрадовалась трагедии в Ялте, отметив, что это даже лучше, чем многие популярные праздники.

Это лучше, чем Новый год, чем секс, чем день рождения, лучше, чем день туризма. Ялту смыло,

– заявила женщина.

Директора турагентства особенно радует то, что теперь люди начнут отдыхать в гостиницах, а не в частных секторах.

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