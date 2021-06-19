Директор одного из российских туристических агентств сняла видеоролик, на котором выразила свое отношение к ненастью, которое царит на оккупированном Крымском полуострове, в частности, в Ялте.
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Женщина обрадовалась потопам в Ялте
На видео специалистка из Уфы обрадовалась трагедии в Ялте, отметив, что это даже лучше, чем многие популярные праздники.
Это лучше, чем Новый год, чем секс, чем день рождения, лучше, чем день туризма. Ялту смыло,
– заявила женщина.
Директора турагентства особенно радует то, что теперь люди начнут отдыхать в гостиницах, а не в частных секторах.
Руководитель российского турагентства радуется затоплениям в Ялте: видео
Последствия непогоды в Ялте: что известно
- Оккупированная Ялта, как и весь полуостров, длительное время страдает от беспрецедентного потопа. Там даже объявили режим чрезвычайной ситуации.
- Есть жертва затоплений, 18 человек получили травмы, еще 1 человека считают пропавшим без вести.
- В городе пришлось эвакуировать более 600 человек, из них 50 – дети. Часть находится в пунктах временного размещения.
- Кроме того, в Ялте не ходит общественный транспорт. Тысячи местных жителей остаются без газа и света.