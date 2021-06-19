Директорка одного з російських туристичних агентств зняла відеоролик, на якому висловила своє ставлення до негоди, яка панує на окупованому Кримському півострові, зокрема в Ялті.

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Жінка зраділа потопам в Ялті

На відео спеціалістка з Уфи зраділа трагедії в Ялті, зазначивши, що це навіть краще, ніж багато популярних свят.

Це краще, ніж Новий рік, ніж секс, ніж день народження, краще, ніж день туризму. Ялту змило,

– заявила жінка.

Директорку турагентства особливо тішить те, що тепер люди почнуть відпочивати в готелях, а не в приватних секторах.

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