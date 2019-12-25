Директор зоопарка Одессы переоделся в крысу для новогоднего поздравления: курьезное видео

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков примерил на себя образ крысы – животного-символа грядущего 2020 года. В костюме крысы мужчина снял уже традиционное праздничное видеопоздравление.

В образе крысы Беляков гулял по зоопарку и делал добрые дела. В конце видео персонаж встретился с тремя героями из предыдущих серий – свиньей, собакой и петухом.

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Заметим, что видео в образе свиньи – за предыдущий 2019 год – Беляков удалил из-за критики.

Смотрите видеопоздравление с Новым годом от директора Одесского зоопарка в образе крысы:

Предлагаем также вспомнить новогодние видео Белякова, записанные в 2016 и 2017 годах.

Смотрите видео с Беляковым в образе собаки:

Смотрите видео с Беляковым в образе петуха: