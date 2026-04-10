Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics.

Возможен ли вывод войск с Донбасса?

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что враг стремится разделить нашу страну, общество.

Если мы выведем войска с Донбасса, это разделит нашу нацию. Многие люди будут выступать против этого,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно во время раскола общества российский диктатор устроит новый "блицкриг" и уже с более выгодных позиций будет пытаться оперативно оккупировать Украину.

Зеленский отметил, что даже при отсутствии немедленной эскалации Россия может использовать паузу для мобилизации ресурсов, подготовки военных, усиления оборонно-промышленного комплекса и попыток добиться ослабления международных санкций.

Именно поэтому прекращение огня по принципу "стоим там где стоим" отвечает не только интересам Украины, но и является выгодным для ее международных партнеров, подчеркнул президент.

