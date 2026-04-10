Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics.
Чи можливе виведення військ з Донбасу?
Глава держави вкотре наголосив, що ворог прагне розділити нашу країну, суспільство.
Якщо ми виведемо війська з Донбасу, це розділить нашу націю. Багато людей виступатимуть проти цього,
– наголосив Зеленський.
За його словами, саме під час розколу суспільства російський диктатор влаштує новий "бліцкриг" і вже з вигідніших позицій намагатиметься оперативно окупувати Україну.
Зеленський зазначив, що навіть за відсутності негайної ескалації Росія може використати паузу для мобілізації ресурсів, підготовки військових, посилення оборонно-промислового комплексу та спроб домогтися послаблення міжнародних санкцій.
Саме тому припинення вогню за принципом "стоїмо там де стоїмо" відповідає не лише інтересам України, а й є вигідним для її міжнародних партнерів, наголосив президент.
Припинення вогню в Україні: що відомо?
6 квітня Володимир Зеленський висунув ініціативу щодо припинення бойових дій на Великодні свята. Натомість Росія відповіла масштабним ударом по Одесі. Внаслідок таєї атаки загинуло троє людей, ще 18 – постраждали.
Окремо президент України пропонував російському режиму енергетичне перемир'я, яке передбачає зупинку атак на українську енергетику і російську – відповідно. Втім відповіді досі немає.
Ввечері 9 квітня російський диктатор Путін таки оголосив "Великоднє перемир'я" з 16:00 11 квітня й до завершення 12 квітня. У Москві висловили сподівання на дзеркальну відповідь Києва.
Водночас український лідер зауважив, що "у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня".