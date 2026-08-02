Защита Карчука утверждает, что у него есть алиби. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий МИД Украины.

Что говорят в МИД?

В Министерстве иностранных дел прокомментировали дело о якобы "краже велосипедов" Дмитрием Карчуком. В ведомстве отметили, что дело находится под их контролем.

Получив информацию от польской прокуратуры о задержании в Перемышле Дмитрия Карчука, Генеральное консульство Украины в Люблине в срочном порядке обратилось к местным компетентным органам с запросом о посещении гражданина Украины,

– заявили в МИД.

В министерстве добавили, что запрос находится на рассмотрении. Украинская сторона рассчитывает как можно скорее обеспечить доступ консулов.

Что известно о деле?

В субботу, 1 августа, основатель и президент CEO Club Сергей Гайдачук рассказал, что 28 июля при пересечении польской границы Дмитрий Карчук был задержан. С тех пор он находится в следственном изоляторе в Перемышле.

Причиной послужили подозрения немецких правоохранительных органов. Они считают, что руководитель бизнес-сообщества в Украине может быть причастен к похищению партии электровелосипедов в сентябре 2024 года.

По их версии, Карчук якобы лично приехал на грузовике на склад в Германии, использовал поддельные транспортные документы и взял 171 электровелосипед. Сумма ущерба составила почти 127 тысяч евро.

Защита потерпевшего утверждает, что мужчина не имел никакого отношения к этим событиям. Они заявляют, что Дмитрий в то время находился в Украине. Среди доказательств:

официальные данные о пересечении границы;

выписки мобильного оператора;

выписки о доставках и оплатах;

показания людей, с которыми он встречался в те дни;

переписка;

фото и видео;

он проходил реабилитацию после операции на колене и передвигался на костылях;

отсутствие водительских прав соответствующей категории для управления грузовиком.

Он также отметил, что это может быть делом рук мошенников.

Злоумышленники могут использовать чужие персональные данные, выдать себя за другого человека, взять груз и впоследствии продать товар за наличные. Фактически у человека могут похитить личность, использовать его данные для совершения уголовного преступления, а он даже не будет об этом знать, пока однажды его не задержат на границе. Пока неизвестно, кто на самом деле завладел грузом и как личные данные Дмитрия оказались в материалах дела,

– сказал Гайдачук.

Он подчеркнул, что польский суд не решает, виновен ли Дмитрий, а рассматривает возможность экстрадиции Карчука в Германию. Бизнесмен отметил, что окончательное решение еще не принято.

В то же время суд назначил подозреваемому до 60 суток содержания под стражей на время рассмотрения дела. Адвокаты обжалуют это решение и ходатайствуют об освобождении мужчины под залог.