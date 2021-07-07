Директора "Кузни на Рыбальском" арестовали с полумиллиардным залогом

Печерский суд 7 июля избрал меру пресечения главе правления "Кузня на Рыбальском". Его подозревают в организации поставок в армейские подразделения военной техники низкого качества. Инцидент произошел еще в 2016 – 2018 годах.

Судьи присудили директору "Кузни на Рыбальском" содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 443 миллионов гривен. В СМИ заявили, что меру пресечения избрали для Валерия Шандры.

Важно Дело о поставках в ВСУ некачественной техники: одному из подозреваемых избрали меру пресечения

В чем его обвиняют

По версии следствия, директор "Кузни на Рыбальском" находился в сговоре с другими должностными лицами и способствовал поставке военной техники низкого качества в наши подразделения.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.

Ранее следователи ГБР 2 июля сообщили о подозрении главе правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерию Шандре и трем бывшим чиновникам Минобороны: