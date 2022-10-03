Директора ЗАЭС Мурашова освободили из плена оккупантов

Из плена российских оккупантов освободили директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Мурашов пробыл в плену оккупантов почти 3 дня.

Об освобождении Игоря Мурашова из плена российских военных 3 октября сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Информация об исчезновении Мурашова появилась 1 октября.

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Мурашов вернулся к своей семье

Рафаэль Гросси сообщил в твиттере, что получил подтверждение, что Мурашов "счастливо вернулся к своей семье". Других деталей глава МАГАТЭ не сообщил.

В "Энергоатоме" утром 1 октября сообщили, что Игорь Мурашов был похищен 30 сентября. Оккупанты вывезли Игоря Мурашова в неизвестном направлении. Мужчину похитили, когда он ехал на своем автомобиле в Энергодар с АЭС.

Мурашова остановил российский патруль. Чиновника силой задержали и завязали ему глаза, после чего информации о том, где он находится – не было.