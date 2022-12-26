Почему некоторые районы находятся без света дольше: объяснение энергетика

Постоянное отключение света стало нормой для украинских городов и общин. Одна из худших ситуаций в Киеве, где графики отключений пока не удается стабилизировать.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в выходные дни потребители электроэнергии получают больше времени подачи электричества в связи с меньшей загрузкой промышленных предприятий.

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Почему не работают графики

В Киеве был введен график 4/4, при котором электроэнергия подавалась каждые 4 часа. Сейчас этот график стал все чаще сбиваться. В нынешних условиях некоторые районы города по несколько суток остаются без электроснабжения. Эксперт по энергетике объясняет ситуацию в Киеве: смотрите видео

По словам Александра Харченко, ситуация, при которой возникает дисбаланс подачи электроэнергии, связана с маленькими авариями на районных подстанциях. Такие аварии возникают из-за того, что подстанции не предусмотрены для таких экстремальных условий и частых отключений. Эти аварии должны устранять районные отделения электросетей, но из-за загруженности они не всегда успевают все починить.

Есть большое количество маленьких аварий на мелких объектах, заживляющих 5 или 10 домов и есть ситуация, когда ремонтные бригады просто не успевают обслуживать все такие маленькие аварии.

– сказал Александр Харченко

Из-за этого и случаются случаи, когда некоторые дома находятся без света по 2 суток, потому что энергетики просто не успевают все починить

В целом по словам Харченко, график при котором 4 часа света есть, а 6-8 нет является нынешней "нормой" для Киева и региона.

Отключение света: что известно