Почему некоторые районы находятся без света дольше: объяснение энергетика
Постоянное отключение света стало нормой для украинских городов и общин. Одна из худших ситуаций в Киеве, где графики отключений пока не удается стабилизировать.
Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в выходные дни потребители электроэнергии получают больше времени подачи электричества в связи с меньшей загрузкой промышленных предприятий.
Почему не работают графики
В Киеве был введен график 4/4, при котором электроэнергия подавалась каждые 4 часа. Сейчас этот график стал все чаще сбиваться. В нынешних условиях некоторые районы города по несколько суток остаются без электроснабжения.
Эксперт по энергетике объясняет ситуацию в Киеве: смотрите видео
По словам Александра Харченко, ситуация, при которой возникает дисбаланс подачи электроэнергии, связана с маленькими авариями на районных подстанциях. Такие аварии возникают из-за того, что подстанции не предусмотрены для таких экстремальных условий и частых отключений. Эти аварии должны устранять районные отделения электросетей, но из-за загруженности они не всегда успевают все починить.
Есть большое количество маленьких аварий на мелких объектах, заживляющих 5 или 10 домов и есть ситуация, когда ремонтные бригады просто не успевают обслуживать все такие маленькие аварии.
– сказал Александр Харченко
Из-за этого и случаются случаи, когда некоторые дома находятся без света по 2 суток, потому что энергетики просто не успевают все починить
В целом по словам Харченко, график при котором 4 часа света есть, а 6-8 нет является нынешней "нормой" для Киева и региона.
Отключение света: что известно
- С каждым ракетным обстрелом в Украине ухудшается ситуация с подачей электроэнергии. Из строя выведены десятки энергетических объектов, а стране пророчат "блэкаут" и готовятся на случай полной тьмы.
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев убежден, что вероятность "блэкаута" хоть и низкая, но не равна нулю. Однако в случае новых разрушений в результате ракетных ударов любой регион кроме прилегающих к линии фронта сможет возобновить электроснабжение в течение 24 часов.
- Сложнейшая ситуация со светом продолжается в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.