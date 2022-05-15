Дисквалификации не будет: Евровидение не видит политики в призывах спасти бойцов "Азовстали"

Организаторы Евровидения не дисквалифицируют из шоу представителей Украины. Такой риск был после призыва солиста Kalush Orchestra спасти бойцов "Азовстали".

Организаторы объяснили по запросу dpa, что в призывах солиста группы увидели только гуманитарный характер. На шоу запрещены политические призывы,

Обратите внимание Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Kalush Orchestra не дисквалифицируют с Евровидения-2022

Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины на данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер,

– заявили организаторы.

Следует вспомнить, что после выступления в финале Евровидения солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк обратился к миру с призывом спасти наших военных в Мариуполе.

"Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!" – призыва музыкант.