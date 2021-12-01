Дистанционное минирование Марьинки и раненый: полиция открыла уголовное дело
Источник:Нацполиция
Из-за дистанционного минирования Марьинки и ранения местного жителя полиция открыла уголовное дело. Оно касается нарушения законов и обычаев войны.
Предварительно известно, что ранение получил 41-летний местный житель. Он ехал на автомобиле в Марьинке 1 декабря.
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Полиция открыла дело из-за действий пророссийских боевиков
Врачи сообщили в полицию Курахово, что 41-летний местный мужчина получил осколочные ранения. В полиции рассказали, что:
- он двигался на автомобиле УАЗ ориентировочно в 9:30 по улице Москалевского;
- именно тогда произошел взрыв, следствие которого мужчина получил ранение;
- его госпитализировали.
По факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией за нарушение законов и обычаев войны,
– говорится в сообщении.
Более того, в полиции рассказали, что во время осмотра места происшествия изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу для установления природы взрывного устройства.
Полиция показала автомобиль, на котором двигался пострадавший местный житель
Кстати, по санкции статьи, виновным грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.
Кратко о дистанционном минировании в Марьинке
- 1 декабря пророссийские боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки. Для этого они использовали для дистанционного минирования ПОМ-2 – противопехотные осколочные мины натяжного действия.
- Одна из мин взорвалась в районе улицы Москалевского. Именно тогда местный житель находился за рулем автомобиля УАЗ-469. Из-за этого мужчина получил осколочное ранение голени.
- В Операции объединенных сил рассказали, что материалы об атаке оккупантов уже передали специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также Донецкой областной прокуратуре.