Где в Украине будут учиться дистанционно с 1 сентября

1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Правительство настаивает, чтобы дети по возможности возвращались в школы в полноценный учебный процесс. Насколько это, конечно, возможно в условиях военного положения. Впрочем, далеко не везде это возможно. Где в Украине будут учиться дистанционно – читайте в материале 24 канала.

Ситуация в стране

В результате российского вторжения примерно 20% территории Украины оказалось в оккупации. С 2014 года – это Крым и Донецк и Луганск с окрестностями, в 2022 году россияне захватили большую часть Луганщины, а также оккупировали отдельные районы Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте обучение онлайн или офлайн: к чему готовиться школьникам в Украине

На Юге и Востоке Украины продолжаются активные боевые действия, россияне с особым цинизмом стреляют по гражданской инфраструктуре, а торговые центры, школы и другие учебные заведения вообще являются "любимыми" целями этих изуверов.

Запорожская, Одесская, Донецкая, Харьковская, Николаевская области регулярно обстреливаются не только ракетами, но и артиллерией и минометами соседей. Опасно на Севере Украины – россиян там выбили, но через границу они обстреливают Сумщину и Черниговщину.

Сейчас в Украине разрешено начинать офлайновый учебный процесс только в тех школах, где оборудованы должным образом укрытия.

Также продолжается ракетный террор гражданского населения – последние обстрелы Кременчуга, Харькова, Николаева, Часового Яра, Винницы и других городов доказывают, что целью россии является геноцид и уничтожение всех украинцев, и нет разницы – это военные или гражданские, взрослые или дети. Более того, образовательные учреждения для россиян – приоритет.

россияне попали по двум крупнейшим университетам Николаева – смотрите видео:

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Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат – министр образования Сергей Шкарлет пообещал, что у родителей и детей будет выбор.

Учебный год не отменят

В некоторых населенных пунктах – сложные условия, поэтому о том, чтобы восстановить в школах обучение офлайн не может быть и речи.

Кто это решает

В прифронтовых регионах дети будут учиться дистанционно. Список государственных, коммунальных и частных дистанционных школ есть на сайте Минобразования. Также сведения о том, в каком формате будет происходить учебный процесс в вашем городе, селе, общине и области, будут размещены на соответствующих электронных ресурсах и соцсетях.

Вопросом, как будут работать школы, занимаются военно-гражданские администрации. По представлению учредителя учебного заведения руководитель ВГА решает, учитывая все риски, каким будет учебный процесс – дистанционным или классическим.

В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. При наличии опасности заведение вводит дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделу обучения на несколько смен,

– министр образования Сергей Шкарлет 4 июля рассказал об условиях возобновления учебы.

Учебный процесс

Во время организации дистанционного обучения Минобразования рекомендует использовать материалы Всеукраинской школы онлайн.

В условиях дистанционного обучения школа самостоятельно принимает решение о снятии ограничения на максимальное количество учащихся в классе.

Школьники могут учиться дистанционно – смотрите видео: