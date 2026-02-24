Кремль все чаще использует завербованных гражданских для проведения диверсий по всей Европе. Одним из таких случаев стало привлечение украинского подростка Даниила Бардадима к размещению взрывного устройства в Вильнюсе.

Кремлевская кампания саботажа против европейских союзников Украины усиливается. Об этом сообщили в The New York Times.

Как россияне привлекают население к диверсиям в Европе?

Алексей Колосовский – один из российских агентов, который привлекает к диверсиям простых граждан. С помощью российских разведчиков он контролировал планирование и выполнение недавних заговоров в Польше, Литве, Великобритании и Германии.

Издание сообщило, что Колосовский, находясь на своей базе в Краснодаре, организовал доставку детонаторов и оборудования для изготовления взрывных устройств в камеры хранения на железнодорожных станциях.

Украинский подросток Даниил Бардадим 8 мая 2024 года разместил одно из таких устройств в магазине IKEA в Вильнюсе. Парня арестовали через несколько дней, когда тот ехал в Ригу с целью разместить взрывчатку.

Сразу после этого, группа диверсантов устроила пожар возле Варшавы, в результате чего было уничтожено более 1000 малых предприятий. Премьер-министр Польши заявил, что это была работа российского ГУР.

Колосовский также пытался "оправдать" свою работу. Он писал в соцсети, что это все происходит из-за его "нежелания поддерживать нацистов".

Что еще известно о диверсиях в Европе?