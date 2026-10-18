У них есть конкретные цели: Россия готовит масштабные диверсии и атаки в Польше, – ISW

Россия планирует активизировать диверсии и провокации на территории Польши зимой 2026 – 2027 годов. Главными целями вражеских атак могут стать железнодорожная сеть и логистические маршруты, логистические маршруты западной помощи Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что стремится добиться Россия?

Таким образом Кремль пытается затруднить логистику военной поддержки украинской армии и отвлечь внимание международных партнеров Киева.

По оценкам аналитиков, российские спецслужбы планируют сосредоточиться на транспортных артериях у границы, по которым следуют грузы с вооружением и гуманитарными ресурсами.

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера 16 октября подчеркнул, что в зимний период количество вражеских операций в Европе может значительно возрасти.

По его словам, опасность угрожает не только приграничной инфраструктуре, но и административным учреждениям и гражданским объектам. Он также предупредил о высокой вероятности применения ударных беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил эти предостережения, заявив о данных польской, украинской и союзных разведок о возможном обострении ситуации еще до рождественских праздников.

Польский премьер отметил, что противник рассматривает возможность нанесения ударов по коридорам транспортировки нефти, газа и продовольствия в Украину.

Ожидаем, как и раньше, только в большем масштабе, попыток диверсий или каких-либо провокаций в Польше,

– подчеркнул Дональд Туск во время выступления после саммита Европейской Рады.

Политик убежден, что Москва стремится проверить пределы решимости Варшавы и всего Альянса перед зимним периодом.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о планах России осуществить диверсии на территории стран НАТО и ЕС, где целями могут стать системы связи и станции спутникового интернета Starlink.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, со своей стороны, подчеркнул, что враждебные действия на континенте все чаще приобретают характер военных операций со смертельными последствиями.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Туск предупредил о возможном возникновении новых " диверсии со стороны России ", указав на повышенную опасность и подозрительную активность на границах соседних стран Балтии.