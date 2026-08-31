Партизаны "Атеш" взорвали железнодорожную инфраструктуру оккупантов в Белгородской области

Агенты движения "Атеш" вывели из строя два релейных шкафа на железной дороге в Белгородской области, сорвав поставки боеприпасов российским войскам на Купянском направлении. Диверсия привела к задержке движения эшелона и вынудила командование оккупантов в экстренном порядке изменить логистические маршруты.

Об этом говорится в сообщении партизанского движения в Telegram.

Что известно об успешной диверсии "Атеш"?

Как сообщили представители движения, груз с боеприпасами и инженерным имуществом предназначался для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка России.

Успешная диверсия в Белгородской области: смотрите видео

В результате повреждения железнодорожной автоматики движение на участке было заблокировано, что сделало невозможным своевременную отправку военного эшелона на линию фронта. Вместо планового пополнения оккупационное командование столкнулось с длительными задержками в поставках и вынуждено экстренно перестраивать маршруты доставки.

Партизаны продолжают наносить России потери: смотрите видео

Один из участников этой операции – бывший военнослужащий вооруженных сил России, который уволился со службы и присоединился к движению сопротивления. Он сделал выбор противостоять путинскому режиму и сопротивляться принудительной мобилизации, которую готовят в России.

Напомним, ко Дню Независимости Украины агент партизанского движения "Атеш" совершил диверсию в районе Ростова-на-Дону, уничтожив военный "КамАЗ" российских военных. По данным движения, грузовик использовался для снабжения подразделения группировки войск "Центр", участвующего в боях за Константиновку.

Ранее партизаны заявили об уничтожении трех башен связи российских войск на Курском направлении. По данным движения, объекты располагались вблизи населенных пунктов Дарьино, Малая Локня и Свердликово и обеспечивали связь между российскими подразделениями. В "Атеш" утверждают, что после потери башен могли возникнуть перебои с передачей оперативной информации и приказов, что затруднило координацию действий оккупантов, в частности, между 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и 1443-м мотострелковым полком.