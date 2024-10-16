Стало известно, что еще летом в британском Бирмингеме произошел пожар на складе логистической компании DHL. Следователи рассматривают этот инцидент как российскую диверсию.

В Британии продолжается расследование происшествия на складе DHL в Бирмингеме, где 22 июля вспыхнул пожар. Отмечается, что никто не пострадал, огонь удалось потушить.

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Что известно

Сейчас следователи установили, что посылка, которая взорвалась на складе прибыла туда самолетом. Пока неизвестно, каким именно: грузовым или пассажирским. Также невыясненным остается ее место назначения. Если бы посылка вызвала взрыв во время полета, это имело бы серьезные последствия, в частности привело к падению самолета.

Подобный инцидент произошел в Германии также в конце июля, когда подозрительный пакет, который тоже доставили самолетом, загорелся в другом объекте DHL в Лейпциге. Следователи ищут связи между этими двумя событиями.

Об инциденте в Бирмингеме стало известно только после совместных запросов Guardian и немецких телекомпаний WDR и NDR. Это вызвало вопрос, почему власти не сообщили об этом раньше.

Британские следователи подозревают, что зажигательное устройство, которое подложили в воздушное судно, является частью более широкой кампании, которую российские шпионы проводили по всей Европе в этом году.

Кен Маккаллум, глава МИ-5, на прошлой неделе предупредил, что "российская военная разведка ГРУ, похоже, выполняет длительную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, диверсии и т.д.".

Если будет доказана связь России с инцидентами в Бирмингеме или Лейпциге, не сразу станет очевидным, чего стремились достичь заговорщики. Любой заговор, который привел бы к сбиванию самолета, вызвал бы широкое международное осуждение.

Никаких арестов в связи с пожаром в Бирмингеме не проводилось, и британская полиция продолжает расследование. "Офицеры общаются с другими европейскими партнерами из правоохранительных органов, чтобы определить, может ли это быть связано с любыми другими подобными инцидентами в Европе", – сказал представитель полиции.

К слову, США и Германия сорвали операцию России, целью которой было убийство гендиректора Rheinmetall.