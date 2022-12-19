Крым возвращается домой: в Керчи поставили елку с синими и желтыми цветами

В Керчи установили новогоднюю елку. Также в город "зажгли" сине-желтыми огнями.

Фото и видео новогодней елки в Керчи появилось в сети. В частности, ими поделился активист Сергей Стерненко.

Читайте также Решающие месяцы войны и зимнее наступление на Киев: о чем на этой неделе писали западные СМИ

Патриотическая елка в Керчи

Стерненко отметил, что "во временно оккупированном Крыму диверсия". Ведь елку в Керчи нарядили сине-желтыми игрушками. Также сине-желтыми огнями загорелись улицы города.

Активист утверждает, что оккупационные власти уже ищут виновных.

В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных (не шутка), – отметил Стерненко.

Сине-желтая елка в Керчи: смотрите видео

Оккупанты терроризируют местное население в Крыму