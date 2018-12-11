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      Дизайн интерьера отеля в Киеве победил на международном конкурсе: чем он особенный

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      Отель Bursa, что на Подоле в Киеве, победил на международном архитектурном конкурсе 2018 IIDA Global Excellence Awards.

      Проект получил первое место в категории "Отели".

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      Дизайном интерьера заведения занималось архитектурное бюро украинского дизайнера Славы Балбека balbek bureau.

      Кроме отеля на 33 номера, под одной крышей на Константиновской, 11 расположились кафе, бар, библиотека, галерея современного искусства и конференц-зал.

      Дизайнеры отмечают, что для оформления интерьера отеля винтажные мебель доставляли из Франции, Норвегии и использовали продукцию украинских мебельных производителей.

      Чем поразил жюри международного конкурса дизайн интерьера отеля от дизайнерского бюро Славы Балбека смотрите в фотоподборке.

      Дизайн інтер'єр готель Київ перемога нагорода

      дизайн інтер'єр готель Київ

      дизайн інтер'єр готель Київ

      дизайн інтер'єр готель Київ

      Интерьер комнат в отеле Bursa в Киеве

      К слову, накануне интерьер квартиры украинского дизайнера Сергея Махно победил в номинации Interior Design/Residential престижного международного конкурса The Architecture Master Prize.

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      Теги: Новости Украины Знай наших! Идеи для интерьера Награды Новости Киева Архитектура и дизайн Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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