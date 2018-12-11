Дизайн интерьера отеля в Киеве победил на международном конкурсе: чем он особенный

Отель Bursa, что на Подоле в Киеве, победил на международном архитектурном конкурсе 2018 IIDA Global Excellence Awards.

Проект получил первое место в категории "Отели".

Смотрите также: Как выглядит ресторан в Лиссабоне с интерьером от украинского дизайнера: фото

Дизайном интерьера заведения занималось архитектурное бюро украинского дизайнера Славы Балбека balbek bureau.

Кроме отеля на 33 номера, под одной крышей на Константиновской, 11 расположились кафе, бар, библиотека, галерея современного искусства и конференц-зал.

Дизайнеры отмечают, что для оформления интерьера отеля винтажные мебель доставляли из Франции, Норвегии и использовали продукцию украинских мебельных производителей.

Чем поразил жюри международного конкурса дизайн интерьера отеля от дизайнерского бюро Славы Балбека смотрите в фотоподборке.

Интерьер комнат в отеле Bursa в Киеве

К слову, накануне интерьер квартиры украинского дизайнера Сергея Махно победил в номинации Interior Design/Residential престижного международного конкурса The Architecture Master Prize.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: