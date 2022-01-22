Дизайнер Лебедев, архитекторы из Австрии, офшор из Кипра: Украина ввела новые "крымские" санкции

СНБО Украины на заседании 30 декабря решил ввести санкции против ряда физических и юридических лиц. В основном они имеют отношение к оккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский 21 января подписал 4 указа ( №19/2022, №20/2022, №21/2022 и №22/2022). Этими документами глава государства ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны.

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Против кого и за что Украина вводит санкции с 21 января

С 21 января указами президента на выполнение решений СНБО от 30 декабря Украина ввела санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста, неправосудным решениям по Крымской епархии ПЦУ и действиям, вредящим национальным интересам Украины. А именно:

6 физических и 24 юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и территорией России, и к причинению вреда национальному культурному наследию в Севастополе.

и к причинению вреда национальному культурному наследию в Севастополе. 18 физических лиц, причастных к принятию "судебных" решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма. Это преимущественно "судьи" и "прокуроры", работающие на оккупантов.

Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма. Это преимущественно "судьи" и "прокуроры", работающие на оккупантов. 52 физических лиц, которые занимали или занимают руководящие должности в оккупационной администрации России на территории Крыма, и наносят существенный вред национальным интересам украинского народа.

Самые интересные фигуранты нового санкционного списка

еще 8 сентября 2021 года Кабмин предложил ввести пакет санкций против России за незаконное строительство Керченского моста и разрушение парков в Севастополе.

Большинство оказавшихся под санкциями предприятий – российские. Это, скажем, "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", "Крымсетьэнергопроект" и тому подобные Также в списке государственные компании России – "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", охрана министерства транспорта России и даже севастопольский "Центр развития туризма", подконтрольный оккупантам.

В список подсанкционных попали компании и не российские. В частности, австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au (и отдельно 6 его работников, включая и основателя Вольфа Прикса), подготовившее проект оперы в оккупированном Севастополе.

Под санкциями (а они вводятся на 3 года) будет и офшорная компания из Кипра BISCONE LIMITED. Ее связывают с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым, и именно ей принадлежат чуть более 5% акций украинского государственного предприятия "Турбоатом", одного из крупнейших в мире производителей турбин для тепловых и атомных электростанций.

Среди известных персон под санкциями оказались также бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка, глава ФСБ на оккупированном полуострове Леонид Михайлюк, военный прокурор Черноморского флота России Алексей Найда, "министерша спорта" в оккупационной администрации Крыма Ольга Торубарова и многие другие.

В санкционный список попал и российский дизайнер Артемий Лебедев – именно он разрабатывал логотип для оккупированного россиянами Крыма.

Какие именно ограничения наложили на подсанкционных

Блокировка активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться его имуществом).

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Другие санкции (например, прекращение финансовых операций).

К слову, недавно мы были свидетелями дипломатического скандала из-за давнишних международных "крымских" санкций:

Вице-премьер правительства Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия никогда не отдаст Украине Крым, и что санкции против Кремля оказались неэффективными.

После жесткой реакции Украины и его собственного руководителя – премьера Эдуарда Гегера, Сулик объяснил свои слова "личной позицией". Но не отказался от них.

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