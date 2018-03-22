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Дизайнер предположил, как может выглядеть новый iPad Pro X

28 Читати новину українською
Дизайнер предположил, как может выглядеть новый iPad Pro X
Дизайнер предположил, как может выглядеть новый iPad Pro X / Фото из свободных источников

Во время конференции WWDC Apple, запланированной на 27 марта, компания может представить новый iPad Pro. Поэтому дизайнер Мартин Хайек создал реалистичный концепт устройства.

Снимки размещены на сайте​ martinhajek.com.

Внешне iPad Pro Х напоминает увеличенный iPhone X.

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Ранее инсайдеры заявляли, что iPad Pro X следующего поколения станет первым планшетом с поддержкой технологии Face ID. Гаджет получит тонкие рамки вокруг дисплея и избавится от физической кнопки Home.

Хайек учел именно эти слухи и создал концепт iPad Pro, основанный на дизайне флагмана iPhone X.

Также известно, что планшет получил огромный дисплей с диагональю 12,9 дюйма и больше. Рамки вокруг экрана отсутствуют, а в верхней части размещена компактная панель с системой Face ID, динамиком и другими сенсорами. Более того, на задней крышке планшета будет установлена ​​вертикальная двойная камера.

Как известно, новую линейку iPad Pro анонсировали на 4 июня - в первый день конференции разработчиков WWDC 2018.

Дизайнер припустив, як може виглядати новий iPad Pro X

Как может выглядеть новый iPad Pro X​

Теги: Техно Apple iPad Гаджеты
Источник: 24 Канал
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