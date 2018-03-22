Дизайнер предположил, как может выглядеть новый iPad Pro X
Во время конференции WWDC Apple, запланированной на 27 марта, компания может представить новый iPad Pro. Поэтому дизайнер Мартин Хайек создал реалистичный концепт устройства.
Снимки размещены на сайте martinhajek.com.
Внешне iPad Pro Х напоминает увеличенный iPhone X.
Читайте также: В сети показали, как может выглядеть iPhone SE 2
Ранее инсайдеры заявляли, что iPad Pro X следующего поколения станет первым планшетом с поддержкой технологии Face ID. Гаджет получит тонкие рамки вокруг дисплея и избавится от физической кнопки Home.
Хайек учел именно эти слухи и создал концепт iPad Pro, основанный на дизайне флагмана iPhone X.
Также известно, что планшет получил огромный дисплей с диагональю 12,9 дюйма и больше. Рамки вокруг экрана отсутствуют, а в верхней части размещена компактная панель с системой Face ID, динамиком и другими сенсорами. Более того, на задней крышке планшета будет установлена вертикальная двойная камера.
Как известно, новую линейку iPad Pro анонсировали на 4 июня - в первый день конференции разработчиков WWDC 2018.
Как может выглядеть новый iPad Pro X