Дизайнер предположил, как может выглядеть новый iPad Pro X

Во время конференции WWDC Apple, запланированной на 27 марта, компания может представить новый iPad Pro. Поэтому дизайнер Мартин Хайек создал реалистичный концепт устройства.

Снимки размещены на сайте​ martinhajek.com.

Внешне iPad Pro Х напоминает увеличенный iPhone X.

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Ранее инсайдеры заявляли, что iPad Pro X следующего поколения станет первым планшетом с поддержкой технологии Face ID. Гаджет получит тонкие рамки вокруг дисплея и избавится от физической кнопки Home.

Хайек учел именно эти слухи и создал концепт iPad Pro, основанный на дизайне флагмана iPhone X.

Также известно, что планшет получил огромный дисплей с диагональю 12,9 дюйма и больше. Рамки вокруг экрана отсутствуют, а в верхней части размещена компактная панель с системой Face ID, динамиком и другими сенсорами. Более того, на задней крышке планшета будет установлена ​​вертикальная двойная камера.

Как известно, новую линейку iPad Pro анонсировали на 4 июня - в первый день конференции разработчиков WWDC 2018.

Как может выглядеть новый iPad Pro X​