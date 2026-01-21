Sony подтвердила продажу контрольного пакета в 51% в бизнесе домашних развлечений, в который входят телевизоры Bravia. Новое совместное предприятие с TCL должно заработать в апреле 2027 года, а фактический контроль над производством и цепочками поставок перейдет к китайскому партнеру. Об этом сообщает Digital Trends.

Почему Sony отказывается от собственных телевизоров?

Этот шаг стал знаковым для отрасли. На протяжении десятилетий японские бренды считались эталоном качества телевизоров. Toshiba, Hitachi и Pioneer исчезли или вышли с рынка, Panasonic и Sharp сократили свое присутствие раньше, а Sony оставалась последним крупным игроком, способным продавать телевизоры с премиальной наценкой благодаря имени и репутации.

Как пишет Cnet, с точки зрения бизнеса решение выглядит логичным. Производство телевизоров имеет низкую маржинальность, а конкуренция на глобальном рынке чрезвычайно жесткая. Основные доходы Sony сегодня формируются не за счет экранов, а контента и сервисов: PlayStation, киноблокбастеры, аниме-платформы вроде Crunchyroll и музыкальные каталоги.

Передавая производственную часть TCL, Sony сохраняет бренд на полках магазинов, но уменьшает расходы и риски. Компания фактически концентрируется на управлении интеллектуальной собственностью, оставляя физическое производство партнеру.

Для TCL сделка является стратегическим прорывом. Компания давно доминирует в бюджетном сегменте, но стремится закрепиться в премиум-классе. Доля в бизнесе Sony дает ей мгновенное репутационное преимущество и доступ к известным наработкам в сфере обработки изображения.

В то же время среди энтузиастов остается ключевой вопрос. Телевизоры Sony традиционно ценили за "кинематографическую" настройку, точность цветов и характерную подачу изображения. После перехода контроля к TCL не понятно, сохранится ли этот фирменный подход, или будущие Bravia станут по сути моделями TCL с другим логотипом. Очевидно лишь одно: представление о том, что такое телевизор Sony, изменится навсегда.