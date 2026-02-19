После массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре украинцы снова оказались перед риском длительных блэкаутов. В таких условиях портативные солнечные панели стали не туристическим гаджетом, а инструментом базовой энергетической автономии. Они позволяют поддерживать работу роутера, заряжать телефоны, ноутбуки и накапливать энергию в портативных станциях. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Они помогут во время блэкаута: три мощные павербанки вместо зарядной станции

Какие типы портативных солнечных панелей подходят для квартиры?

Самое популярное решение для квартиры – складные панели средней мощности, которые можно установить на балконе. Так, модель EcoFlow 220W Solar Panel рассчитана на работу с зарядными станциями бренда и обеспечивает достаточную генерацию для питания базовых приборов в солнечный день. Подобную концепцию предлагает и Jackery SolarSaga 200W – ее конструкция позволяет быстро раскладывать панель и менять угол наклона для лучшего сбора света. В линейке Bluetti роль универсального решения выполняет Bluetti PV200, ориентированная на работу со станциями этого производителя.

Если пространство ограничено, целесообразнее смотреть в сторону более компактных моделей. Панель вроде EcoFlow 110W Solar Panel легче разместить у окна или на небольшом балконе. Она не обеспечит полноценное питание квартиры, но позволит поддерживать заряд павербанков или небольшой электростанции.

Отдельная категория – гибкие панели. Они тоньше и легче, что упрощает монтаж на перилах или фасадных элементах. Например, Renogy 100W Flexible Solar Panel можно закрепить на поверхностях с небольшим изгибом. В то же время стоит учитывать, что такие решения обычно уступают сложным панелям в мощности.

Как пишет The Verge, эффективность любой модели зависит от ориентации окон, этажа и наличия прямого солнечного света. В многоэтажках это критически важно – рассеянный свет значительно снижает генерацию.

Портативная солнечная панель, по мнению Toms guide, не заменит централизованное электроснабжение, особенно в условиях массированных ракетных ударов по энергосистеме. Однако она способна дать несколько часов автономности для связи и базовых потребностей – а во время новых волн обстрелов именно это может иметь решающее значение.