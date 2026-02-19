Після масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі українці знову опинилися перед ризиком тривалих блекаутів. У таких умовах портативні сонячні панелі стали не туристичним гаджетом, а інструментом базової енергетичної автономії. Вони дозволяють підтримувати роботу роутера, заряджати телефони, ноутбуки та накопичувати енергію у портативних станціях. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Вони допоможуть під час блекауту: три потужні павербанки замість зарядної станції

Які типи портативних сонячних панелей підходять для квартири?

Найпопулярніше рішення для квартири – складні панелі середньої потужності, які можна встановити на балконі. Так, модель EcoFlow 220W Solar Panel розрахована на роботу із зарядними станціями бренду та забезпечує достатню генерацію для живлення базових приладів у сонячний день. Подібну концепцію пропонує і Jackery SolarSaga 200W – її конструкція дозволяє швидко розкладати панель та змінювати кут нахилу для кращого збору світла. У лінійці Bluetti роль універсального рішення виконує Bluetti PV200, орієнтована на роботу зі станціями цього виробника.

Якщо простір обмежений, доцільніше дивитися у бік компактніших моделей. Панель на кшталт EcoFlow 110W Solar Panel легше розмістити біля вікна або на невеликому балконі. Вона не забезпечить повноцінне живлення квартири, але дозволить підтримувати заряд павербанків чи невеликої електростанції.

Окрема категорія – гнучкі панелі. Вони тонші та легші, що спрощує монтаж на перилах або фасадних елементах. Наприклад, Renogy 100W Flexible Solar Panel можна закріпити на поверхнях із невеликим вигином. Водночас варто враховувати, що такі рішення зазвичай поступаються складним панелям у потужності.

Як пише The Verge, ефективність будь-якої моделі залежить від орієнтації вікон, поверху та наявності прямого сонячного світла. У багатоповерхівках це критично важливо – розсіяне світло значно знижує генерацію.

Портативна сонячна панель, на думку Toms guide, не замінить централізоване електропостачання, особливо в умовах масованих ракетних ударів по енергосистемі. Проте вона здатна дати кілька годин автономності для зв'язку та базових потреб – а під час нових хвиль обстрілів саме це може мати вирішальне значення.