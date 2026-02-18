Які моделі павербанків варто розглядати?

У 2026 році на міжнародному ринку з’явилося кілька високопродуктивних павербанків, що поєднують велику ємність, потужний вихід та практичність. Вони здатні живити не лише телефони, а й потужніші пристрої під час вимкнень електрики. Про це пише 24 Канал.

Перший тип – ємні павербанки з потужною USB-C зарядкою для ноутбуків і планшетів. Наприклад, Anker Prime 27 650 mAh Power Bank підтримує до 250 W загальної потужності через два USB-C порти та один USB-A, що дозволяє одночасно заряджати ноутбук, планшет і смартфон. Як пише Alibaba, аналогічна альтернатива – Anker 737 Power Bank (PowerCore 24 K) з 24 000 mAh і виходом до 140 W, який залишається TSA-сумісним і потужним для щоденного використання.

Другий тип — надвисокі павербанки з великою ємністю та широкими можливостями підключення. Такі рішення чудово підійдуть, якщо електрики немає годинами і треба живити кілька пристроїв. Наприклад, EcoFlow River Pro 768 Wh Portable Power Station — хоч це вже гібрид між павербанком і портативною станцією, він має місткість 207 000 mAh та може живити ноутбук, роутер і дрібну побутову техніку одночасно. Jackery Explorer 300 — популярна модель із виходами USB-C, USB-A і 110 V AC, приблизно 78 000 mAh, яку часто називають “портативною домашньою батареєю”.

Третій тип — моделі з 220 V AC-розеткою або підтримкою сонячних панелей — найближчі до повноцінних зарядних станцій. Вони добре підходять для тривалого блекауту і живлять пристрої з вилкою змінного струму: роутери, телевізори, невеликі насоси чи світильники. Наприклад, Bluetti AC200P — потужна станція з виходом 2000 W, численними портами USB і AC, дозволяє живити більші домашні пристрої за відсутності світла. А Goal Zero Yeti 1500X — надійна портативна батарея з великою ємністю та підтримкою сонячної зарядки, ідеальна для довгого автономного живлення.

Як пише Anker, під час вибору звертайте увагу на реальну вихідну потужність (в ватах), підтримку Power Delivery (PD) і кількість портів. Це визначає, чи зможе павербанк заряджати не лише смартфон, а й ноутбук чи роутер одночасно. Потужні павербанки також оснащені індикаторами рівня заряду, захистами від перегріву та короткого замикання, що важливо під час тривалого використання.

Такі павербанки стають справжнім порятунком у часи руйнувань інфраструктури та вимкнень електрики – вони дають змогу залишатися на звʼязку, працювати і підтримувати звʼязок із близькими навіть у найкритичніших ситуаціях.