Какие модели павербанков стоит рассматривать?

В 2026 году на международном рынке появилось несколько высокопроизводительных павербанков, сочетающих большую емкость, мощный выход и практичность. Они способны питать не только телефоны, но и мощные устройства во время отключений электричества. Об этом пишет 24 Канал.

Первый тип – емкие павербанки с мощной USB-C зарядкой для ноутбуков и планшетов. Например, Anker Prime 27 650 mAh Power Bank поддерживает до 250 W общей мощности через два USB-C порта и один USB-A, что позволяет одновременно заряжать ноутбук, планшет и смартфон. Как пишет Alibaba, аналогичная альтернатива – Anker 737 Power Bank (PowerCore 24 K) с 24 000 mAh и выходом до 140 W, который остается TSA-совместимым и мощным для ежедневного использования.

Второй тип - сверхвысокие павербанки с большой емкостью и широкими возможностями подключения. Такие решения прекрасно подойдут, если электричества нет часами и надо питать несколько устройств. Например, EcoFlow River Pro 768 Wh Portable Power Station - хоть это уже гибрид между павербанком и портативной станцией, он имеет емкость 207 000 mAh и может питать ноутбук, роутер и мелкую бытовую технику одновременно. Jackery Explorer 300 - популярная модель с выходами USB-C, USB-A и 110 V AC, примерно 78 000 mAh, которую часто называют “портативной домашней батареей”.

Третий тип - модели с 220 V AC-розеткой или поддержкой солнечных панелей - ближайшие к полноценным зарядным станциям. Они хорошо подходят для длительного блэкаута и питают устройства с вилкой переменного тока: роутеры, телевизоры, небольшие насосы или светильники. Например, Bluetti AC200P - мощная станция с выходом 2000 W, многочисленными портами USB и AC, позволяет питать большие домашние устройства при отсутствии света. А Goal Zero Yeti 1500X - надежная портативная батарея с большой емкостью и поддержкой солнечной зарядки, идеальна для долгого автономного питания.

Как пишет Anker, при выборе обращайте внимание на на реальную выходную мощность (в ваттах), поддержку Power Delivery (PD) и количество портов. Это определяет, сможет ли павербанк заряжать не только смартфон, но и ноутбук или роутер одновременно. Мощные павербанки также оснащены индикаторами уровня заряда, защитами от перегрева и короткого замыкания, что важно при длительном использовании.

Такие павербанки становятся настоящим спасением во времена разрушений инфраструктуры и отключений электричества – они позволяют оставаться на связи, работать и поддерживать связь с близкими даже в самых критических ситуациях.