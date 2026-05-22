Китайские модули памяти могут подвинуть признанных лидеров рынка на фоне глобального дефицита

Китайские производители оперативной памяти официально начали свой выход на глобальный рынок комплектующих. Первым весомым подтверждением этого тренда стало появление модулей DDR5 от известного американского бренда Corsair, которые оснащены чипами DRAM производства китайской компании ChangXin Memory Technologies, известной как CXMT. Этот шаг стал ответом на серьезные изменения в структуре снабжения, вызванные так называемым суперциклом искусственного интеллекта, пишет Wccftech.

На сегодня крупные игроки, такие как Micron, Samsung и SK Hynix, изменили приоритеты своей производственной деятельности. Вместо традиционной памяти для персональных компьютеров, они направили основные мощности на выпуск специализированных решений для систем искусственного интеллекта, в частности памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и энергоэффективной LPDDR5X.

Это привело к возникновению дефицита обычной оперативной памяти для потребительского рынка, оставляя производителям готовых ПК и отдельных компонентов ограниченное пространство для маневра.

В этой ситуации китайские компании CXMT и YMTC начали активно заполнять свободные ниши. Согласно данным, которые обнародовал инсайдер под псевдонимом @wxnod, компания Corsair, являющаяся одним из ведущих производителей комплектующих в США, уже интегрировала чипы CXMT в свою популярную линейку оперативной памяти Vengeance.

Конкретный модуль, попавший в руки автора сообщения, – это планка стандарта DDR5 объемом 16 гигабайт, работающая на скорости 6000 МТ/с.

Могут ли они конкурировать с тайваньскими, корейскими и американскими разработками?

Технические характеристики китайских чипов оказались вполне конкурентоспособными. Модуль Corsair на базе CXMT имеет рабочее напряжение в диапазоне 1,1 – 1 1,35 вольта и поддерживает профили разгона AMD EXPO и Intel XMP. Тайминги установлены на уровне CL36, что соответствует показателям аналогичных решений от Samsung или SK Hynix (в частности известных A-Die) в той же линейке Vengeance.

Китайцы могут выиграть рынок

Выбор Corsair в пользу CXMT обусловлен не только дефицитом продукции привычных партнеров, но и экономическим фактором. Китайские фирмы предлагают более дешевую альтернативу с похожими техническими параметрами.

Кроме CXMT, другие игроки, такие как Jiahe Jinwei, активно наращивают производство модулей RDIMM, которые используются в рабочих станциях и центрах обработки данных.

Сейчас CXMT демонстрирует впечатляющие темпы развития, пытаясь догнать тройку мировых гигантов. Компания уже предлагает решения со скоростью до 8000 МТ/с и выпускает кристаллы DRAM емкостью 16 гигабит и 24 гигабит.

В рамках масштабной инициативы под названием "Epic Expansion" (Эпическая экспансия), компании CXMT и YMTC планируют удвоить свои мощности по производству полупроводниковых пластин.

Учитывая усиление кризиса поставок, ожидается, что все больше известных брендов будут использовать китайские технологии. Эксперты прогнозируют настоящий бум подобных решений на предстоящей выставке Computex, где будет представлено много новинок от ведущих производителей, оснащенных чипами из Китая.