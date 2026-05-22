Китайські модулі пам'яті можуть посунути визнаних лідерів ринку на тлі глобального дефіциту

Китайські виробники оперативної пам'яті офіційно розпочали свій вихід на глобальний ринок комплектуючих. Першим вагомим підтвердженням цього тренду стала поява модулів DDR5 від відомого американського бренду Corsair, які оснащені чипами DRAM виробництва китайської компанії ChangXin Memory Technologies, відомої як CXMT. Цей крок став відповіддю на серйозні зміни у структурі постачання, викликані так званим суперциклом штучного інтелекту, пише Wccftech.

На сьогодні великі гравці, такі як Micron, Samsung та SK Hynix, змінили пріоритети своєї виробничої діяльності. Замість традиційної пам'яті для персональних комп'ютерів, вони спрямували основні потужності на випуск спеціалізованих рішень для систем штучного інтелекту, зокрема пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) та енергоефективної LPDDR5X.

Це призвело до виникнення дефіциту звичайної оперативної пам'яті для споживчого ринку, залишаючи виробникам готових ПК та окремих компонентів обмежений простір для маневру.

У цій ситуації китайські компанії CXMT та YMTC почали активно заповнювати вільні ніші. Згідно з даними, які оприлюднив інсайдер під псевдонімом @wxnod, компанія Corsair, що є одним із провідних виробників комплектуючих у США, вже інтегрувала чипи CXMT у свою популярну лінійку оперативної пам'яті Vengeance.

Конкретний модуль, що потрапив до рук автора повідомлення, – це планка стандарту DDR5 об'ємом 16 гігабайтів, що працює на швидкості 6000 МТ/с.

Чи можуть вони конкурувати з тайванськими, корейськими та американськими розробками?

Технічні характеристики китайських чипів виявилися цілком конкурентоспроможними. Модуль Corsair на базі CXMT має робочу напругу в діапазоні 1,1 – 1,35 вольта та підтримує профілі розгону AMD EXPO та Intel XMP. Таймінги встановлені на рівні CL36, що відповідає показникам аналогічних рішень від Samsung або SK Hynix (зокрема відомих A-Die) у тій же лінійці Vengeance.

Китайці можуть виграти ринок

Вибір Corsair на користь CXMT зумовлений не лише дефіцитом продукції звичних партнерів, а й економічним фактором. Китайські фірми пропонують дешевшу альтернативу зі схожими технічними параметрами.

Окрім CXMT, інші гравці, такі як Jiahe Jinwei, активно нарощують виробництво модулів RDIMM, які використовуються у робочих станціях та центрах обробки даних.

Зараз CXMT демонструє вражаючі темпи розвитку, намагаючись наздогнати трійку світових гігантів. Компанія вже пропонує рішення зі швидкістю до 8000 МТ/с та випускає кристали DRAM місткістю 16 гігабітів та 24 гігабітів.

У межах масштабної ініціативи під назвою "Epic Expansion" (Епічна експансія), компанії CXMT та YMTC планують подвоїти свої потужності з виробництва напівпровідникових пластин.

З огляду на посилення кризи постачання, очікується, що дедалі більше відомих брендів будуть використовувати китайські технології. Експерти прогнозують справжній бум подібних рішень на майбутній виставці Computex, де буде представлено багато новинок від провідних виробників, оснащених чипами з Китаю.