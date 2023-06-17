Умер обличитель документов Пентагона Эллсберг: что известно о "самом опасном человеке Америки"

В возрасте 92 лет умер бывший военный американский аналитик Дэниел Эллсберг. В свое время он разоблачил масштабы участия США в войне во Вьетнаме.

О смерти деятеля сообщили его родные. Известно, что Эллсберг умер у себя дома в Кенсингтоне от рака поджелудочной железы.

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Что известно о зливе документов Пентагона в 1971-м

Десятилетиями Эллсберг был неутомимым критиком военного вмешательства США во Вьетнам. Его оппозиция кристаллизовалась в 1960-х годах, когда он консультировал Белый дом по ядерной стратегии и оценивал войну во Вьетнаме для Министерства обороны.

То, что Эллсберг узнал в тот период, легло тяжестю на его совесть. Следствием этого стала публикация документов Пентагона – 7 тысяч страниц, разоблачающих обманы многих президентов США.

Документы противоречили публичным заявлениям правительства о войне, а содержащиеся в них разоблачения помогли положить конец конфликту и, в конце концов, способствовали падению президента Ричарда Никсона.

"Документы Пентагона" вызвали конфликт по поводу первой поправки между администрацией Никсона и газетой The New York Times, которая первой опубликовала статьи, основанные на документах. Власти считали это шпионажем, которое поставило под угрозу национальную безопасность, однако Верховный суд США вынес решение в пользу свободы прессы.

В 1971 году бывшего американского военного аналитика называли "самым опасным человеком Америки".

Эллсберг пытался привлечь правительство к ответственности

После слива документов федеральный суд Лос-Анджелеса обвинил Эллсберга в воровстве, шпионаже, заговоре и других преступлениях. Но прежде чем присяжные смогли вынести вердикт, судья отклонил дело, ссылаясь на серьезные нарушения правительства, включая незаконное прослушивание.

Эллсберг продолжал свои попытки привлечь правительство к ответственности многие годы после утечки "Документов Пентагона".

После того, как в феврале Эллсбергу диагностировали рак поджелудочной железы и сказали, что ему осталось жить от трех до шести месяцев, он провел последние месяцы, размышляя над "Документами Пентагона" и подобными разоблачениями.

Когда я скопировал "Документы Пентагона" в 1969 году, у меня были все основания думать, что я проведу остаток своей жизни за решеткой. Это была судьба, которую я бы с удовольствием принял, если бы это означало ускорение окончания войны во Вьетнаме, каким бы маловероятным это ни выглядело,

– говорилось в письме Эллсберга к Washington Post.

Издание Politico опубликовало 4 июня интервью с Эллсбергом, в котором спросило его, стоит ли рисковать быть обличителем, учитывая, что это не сделало правительство более честным.

Несмотря на все, есть шанс, что это может стоить того. Когда мы стоим перед лицом величайшей катастрофы. Когда мы на грани того, чтобы взорвать мир через Крым, Тайвань или Бахмут,

– сказал аналитик.