Дэвид Кэмерон прибыл во Львов: глава МИД Британии рассказал о "желтой зоне" и посадил дерево

В пятницу, 3 мая, Львов с визитом посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Дипломат уже встретился с мэром города, а также с председателем Львовской ОГА.

Об этом стало известно из телеграмм-каналов Андрея Садового и Максима Козицкого.

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Кэмерон прибыл во Львов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился во Львове с мэром города Андреем Садовым.

Утро может начинаться не только с кофе. Заявления об использовании британского оружия по территории агрессора и наши разговоры придают уверенности,

– подчеркнул Садовый.

Львовский мэр отметил, что теперь у Камерона есть свое собственное дерево во Львове. А значит, как отметил Садовый, глава британского МИД имеет уважительную причину, чтобы еще не раз вернуться в Украину с хорошими новостями.

Городской голова Львова поделился, что они высадили робонию. По его словам, ее посадили сразу рядом возле дерева "еще одного хорошего друга Украины, профессора Снайдера".

Также Садовый поблагодарил министра Кэмерона и народ Великобритании за поддержку Украины.

Крепкое плечо наших союзников – важный залог общей победы! Благодарны за хорошие новости и визит в это предпасхальное время!,

– написал мэр Львова.

Кроме этого, Дэвид Кэмерон встретился и с главой Львовской ОВА. По словам Козицкого, это первый рабочий визит Кэмерона во Львовской области.

Во время нашей встречи он сообщил, что сегодня МИД Великобритании переведет Львовскую область в так называемую желтую зону. Это означает, что британцам, которые имеют бизнес в нашей области, и потенциальным инвесторам значительно легче будет получить страховку для путешествий на Львовщину,

– рассказал Козицкий.

Он отметил, что подробные разъяснения предоставит Посольство Великобритании в Украине.

По предварительной информации, как рассказал Козицкий, кроме Львовской, в желтую зону переводят Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области.

Дэвид Камерон с визитом во Львове / Фото Андрея Садового, Максима Козицкого

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