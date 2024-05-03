Про це стало відомо з телеграм-каналів Андрія Садового та Максима Козицького.

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Камерон прибув до Львова

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон зустрівся у Львові з мером міста Андрієм Садовим.

Ранок може починатися не тільки з кави. Заяви про використання британської зброї по території агресора та наші розмови надають впевненості,

– наголосив Садовий.

Львівський мер зазначив, що тепер у Камерона є своє власне дерево у Львові. А отже, як зазначив Садовий, очільник британського МЗС має поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами.

Міський голова Львова поділився, що вони висадили робонію. За його словами, її посадили одразу поруч біля дерева "ще одного доброго друга України, професора Снайдера".

Також Садовий подякував міністру Камерону та народу Британії за підтримку України

Міцне плече наших союзників – важлива запорука спільної перемоги! Вдячні за добрі новини та візит у цей передвеликодній час!,

– написав мер Львова.

Крім цього, Девід Камерон зустрівся і з очільником Львівської ОВА. За словами Козицького, це перший робочий візит Камерона у Львівській області.

Під час нашої зустрічі він повідомив, що сьогодні МЗС Великої Британії переведе Львівщину у так звану жовту зону. Це означає, що британцям, які мають бізнес у нашій області, та потенційним інвесторам значно легше буде отримати страхівку для подорожей на Львівщину,

– розповів Козицький.

Він зазначив, що детальні роз'яснення надасть Посольство Великої Британії в Україні.

За попередньою інформацією, як розповів Козицький, окрім Львівської, у жовту зону переводять Житомирську, Рівненську та Волинську області.

Девід Камерон з візитом у Львові / Фото Андрія Садового, Максима Козицького

Девід Камерон був з візитом у Києві: коротко