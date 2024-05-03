Гарант зазначив, що проінформував міністра закордонних справ Британії про ситуацію на полі бою. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

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Деталі зустрічі з Камероном

Президент України під час зустрічі із Девідом Камероном подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент,

– сказав Володимир Зеленський.

Гарант також поінформував про ситуацію на фронті й наголосив, що важливо, аби озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Крім цього, особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром, зокрема саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Також Зеленський подякував уряду та народу Великої Британії за незмінну підтримку України.

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Також про візит глави британського МЗС розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Висловив подяку за оголошення найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів, куди увійдуть засоби ППО, боєприпаси, ракети, безпілотники та інше важливе обладнання. Це вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України,

– зазначив Шмигаль.

Він розповів, що вони обговорили також питання економічної та енергетичної підтримки. Зокрема, він поінформував Камерона про наслідки атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, ми активно працюємо над децентралізацією енергосистеми, а тому потребуємо більше газових турбін, когенераційних установок і мобільних генераторів. Він зазначив, що розраховуємо на сприяння Великої Британії.

Скоординували також нашу роботу в напрямку передачі Україні заморожених російських активів. Подякував Девіду Камерону за особисту залученість. Важливо змусити Росію заплатити за злочинну війну, а Україні швидко отримати необхідні кошти для стійкості та відновлення,

– заявив голова українського уряду.

Окремим питанням, яке Шмигаль обговорив з Камероном, було – інтеграція України в НАТО.



Девід Камерон та Денис Шмигаль під час зустрічі / Фото Дениса Шмигаля

Що відомо про анонсований пакет допомоги від Британії: основне

У квітні Британія оголосила про пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомлялося, що подібне фінансування розміром у таку значну суму використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, БпЛА та інженерної підтримки.

Зокрема, Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.

До нього входитимуть: