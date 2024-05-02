Гарант також розповів про пісумки цього дня. Зокрема, він виокремив деталі щодо проведеної Ставки.
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Що відомо про проведену Ставку
Зеленський зазначив, що серед основних питань – ситуація на фронті. Він розповів, що була доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України.
Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина. Також сьогодні Головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики. Ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов,
– підкреслив Зеленський.