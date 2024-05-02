Пов'язано це насамперед із дефіцитом систем ППО в Україні. Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що наша держава, зокрема, потребує нових Patriot.

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Систем ППО бракує

В ніч на 2 квітня сили протиповітряної оборони змогли знищити 2 безпілотники "Shahed-136/131", а також російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", які летіти в напрямку Одеської області. Однак для українських захисників є й доволі складні цілі для перехоплення.

З балістичними ракетами "Іскандер-М" ми, на жаль, не можемо ефективно боротися, оскільки не вистачає достатньо засобів. Найефективнішою у цьому сенсі є система Patriot, яка неодноразово показала себе у бойових умовах, прикриваючи наші міста,

– наголосив Ілля Євлаш.

Останнім часом ворог все частіше б'є балістикою по цивільній інфраструктурі, завдає також цинічних ударів ракетами з касетною частиною. Впоратися з цими повітряними цілями зараз надзвичайно складно.

"Це є великою проблемою. Ми потребуємо посилення від наших партнерів", – підкреслив речник Повітряних сил.

За минулу добу росіяни також випустили 1 крилату ракету – ймовірно, це була Х-69, яку запустив ракетоносій Су-57 з акваторії Чорного моря. Водночас поки невідомо, чи точно окупанти застосували Х-69, експерти з Київського науково-дослідного центру невдовзі мають офіційно встановити вид ракети.

Варто зазначити, що лише за квітень російські окупанти застосували проти України понад 300 ракет різних типів, майже 300 "Шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб. Тобто щоденно загарбники випускають десятки цілей по мирних українських містах.

Російські атаки на Україну