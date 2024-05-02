Связано это прежде всего с дефицитом систем ПВО в Украине. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, отметив, что наше государство, в частности, нуждается в новых Patriot.
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Систем ПВО не хватает
В ночь на 2 апреля силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 2 беспилотника "Shahed-136/131", а также российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", которые летели в направлении Одесской области. Однако для украинских защитников есть и довольно сложные цели для перехвата.
С баллистическими ракетами "Искандер-М" мы, к сожалению, не можем эффективно бороться, поскольку не хватает достаточно средств. Самой эффективной в этом смысле является система Patriot, которая неоднократно показала себя в боевых условиях, прикрывая наши города,
– отметил Илья Евлаш.
В последнее время враг все чаще бьет баллистикой по гражданской инфраструктуре, наносит также циничные удары ракетами с кассетной частью. Справиться с этими воздушными целями сейчас чрезвычайно сложно.
"Это является большой проблемой. Мы нуждаемся в усилении от наших партнеров", – подчеркнул представитель Воздушных сил.
За минувшие сутки россияне также выпустили 1 крылатую ракету – вероятно, это была Х-69, которую запустил ракетоноситель Су-57 из акватории Черного моря. В то же время пока неизвестно, точно ли оккупанты применили Х-69, эксперты из Киевского научно-исследовательского центра вскоре должны официально установить вид ракеты.
Стоит отметить, что только за апрель российские оккупанты применили против Украины более 300 ракет различных типов, почти 300 "Шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб. То есть ежедневно захватчики выпускают десятки целей по мирным украинским городам.
Российские атаки на Украину
- Под ударом россиян все чаще оказывается Одесса. В частности, вечером 1 мая обстрелу подверглось одно из отделений "Новой почты" и сортировочное депо. В результате атаки они были полностью уничтожены. К счастью, работники, которые были на смене не пострадали, ведь вовремя перешли в укрытие. Россияне уничтожили товаров на 3 миллиона гривен – "Новая почта" обязалась выплатить украинцам оценочную стоимость уничтоженных посылок.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в результате российских обстрелов в Украине повреждено 50% всей энергосистемы. Поэтому нашему государству крайне важно получить дополнительные системы ПВО, в частности Patriot.
- Заметим, Россия может готовить обстрел на Пасху, которая состоится уже в это воскресенье, 5 мая. В Воздушных силах отметили, что враг коварный и может испортить празднование украинцам. В то же время бдительными к воздушным тревогам необходимо быть не только в праздничные, но и в будние дни.