Связано это прежде всего с дефицитом систем ПВО в Украине. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, отметив, что наше государство, в частности, нуждается в новых Patriot.

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Систем ПВО не хватает

В ночь на 2 апреля силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 2 беспилотника "Shahed-136/131", а также российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", которые летели в направлении Одесской области. Однако для украинских защитников есть и довольно сложные цели для перехвата.

С баллистическими ракетами "Искандер-М" мы, к сожалению, не можем эффективно бороться, поскольку не хватает достаточно средств. Самой эффективной в этом смысле является система Patriot, которая неоднократно показала себя в боевых условиях, прикрывая наши города,

– отметил Илья Евлаш.

В последнее время враг все чаще бьет баллистикой по гражданской инфраструктуре, наносит также циничные удары ракетами с кассетной частью. Справиться с этими воздушными целями сейчас чрезвычайно сложно.

"Это является большой проблемой. Мы нуждаемся в усилении от наших партнеров", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

За минувшие сутки россияне также выпустили 1 крылатую ракету – вероятно, это была Х-69, которую запустил ракетоноситель Су-57 из акватории Черного моря. В то же время пока неизвестно, точно ли оккупанты применили Х-69, эксперты из Киевского научно-исследовательского центра вскоре должны официально установить вид ракеты.

Стоит отметить, что только за апрель российские оккупанты применили против Украины более 300 ракет различных типов, почти 300 "Шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб. То есть ежедневно захватчики выпускают десятки целей по мирным украинским городам.

Российские атаки на Украину