Первый зарубежный визит в должности: глава МИД Британии Кэмерон приехал в Украину

В Украину прибыл с рабочим визитом новый министр внешних дел Великобритании. Он встретился с украинским лидером и обсудил ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном. Он находится в Украине с визитом.

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Это первый рабочий визит в должности

Зеленский поблагодарил Кэмерона, что его первый рабочий визит состоялся именно в Киев. Он отметил, что в Украине рады его визиту.

Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине,

– сказал президент.

Кроме этого, глава Украины оценил оборонное сотрудничество с Соединенным Королевством, которое позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности благодаря дальнобойному оружию. Он также отметил, что еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Также обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора".

Особое внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции нашего государства и поддержке Великобританией прогресса Украины в вопросе членства в НАТО.

Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Британии за поддержку!

– подытожил Зеленский.

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