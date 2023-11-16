Первый зарубежный визит в должности: глава МИД Британии Кэмерон приехал в Украину
Источник:Владимир Зеленский
В Украину прибыл с рабочим визитом новый министр внешних дел Великобритании. Он встретился с украинским лидером и обсудил ряд важных вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном. Он находится в Украине с визитом.
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Это первый рабочий визит в должности
Зеленский поблагодарил Кэмерона, что его первый рабочий визит состоялся именно в Киев. Он отметил, что в Украине рады его визиту.
Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине,
– сказал президент.
Кроме этого, глава Украины оценил оборонное сотрудничество с Соединенным Королевством, которое позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности благодаря дальнобойному оружию. Он также отметил, что еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.
Также обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора".
Особое внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции нашего государства и поддержке Великобританией прогресса Украины в вопросе членства в НАТО.
Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Британии за поддержку!
– подытожил Зеленский.
Дэвид Кэмерон встретился с Зеленским: смотрите видео
Дэвид Кэмерон: что о нем известно
- Кэмерон получил качественное и дорогостоящее образование в лучших британских частных школах. Был отличником, следуя семейной традиции – поступил в Итонский колледж, где проявил особые успехи в изучении истории искусств.
- После окончания Итона и поступления в Оксфорд Кэмерон имел почти годичный перерыв в учебе (1985 год). За это время он успел побыть ассистентом у своего крестного – политика и депутата парламента, Кэмерон присутствовал на дебатах в Палате общин и даже помогал в подготовке некоторых материалов. Также Кэмерон успел попутешествовать – посетил Гонконг, который тогда принадлежал Великобритании, а также СССР, где власть все еще удерживали коммунисты.
- В парламенте Кэмерон стал членом парламентского комитета по внутренним делам. Эта позиция позволила ему зарекомендовать себя как молодую звезду и будущую надежду консерваторов. В 2003 году Кэмерон уже стал заместителем председателя партии. Он занимался вопросами местного самоуправления. Поражение Тори на выборах не отразилось на Кэмероне отрицательно – он получил важный пост министра образования теневого кабинета оппозиции и использовал этот пост для дальнейшего карьерного роста. Осенью 2005 года он победил на партийных "праймеризах" консерваторов и стал лидером партии Тори с результатом 78% поддержки.