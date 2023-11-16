Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником МЗС Британії Девідом Кемероном. Він перебуває в Україні з візитом.

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Це перший робочий візит на посаді

Зеленський подякував Кемерону, що його перший робочий візит відбувся саме до Києва. Він наголосив, що в Україні раді його візиту.

Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні,

– сказав президент.

Крім цього, глава України оцінив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, яке дає ЗСУ змогу ефективно захищатися від нападу агресора, зокрема, завдяки далекобійній зброї. Він також зауважив, що ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення української системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Також обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору".

Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції нашої держави й підтримки Великою Британією прогресу України у питанні членства в НАТО.

Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!

– підсумував Зеленський.

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