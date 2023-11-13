Экс-премьер Британии Кэмерон возвращается в правительство: он заменит скандального министра

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возвращается в правительство страны на новой должности. В частности, он должен возглавить одно из министерств после увольнения министерства внутренних дел Суэллы Браверман.

Журналисты издания The Guardian отметили, что Кэмерон вернулся на политический олимп после семилетнего перерыва. В частности, он возглавит министерство иностранных дел Британии.

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Кэмерон вернулся в правительство как министр

Авторы материала отметили, что Кэмерон "потрясающе вернулся" в правительство Великобритании. По их словам, это подчеркнуло готовность нынешнего премьер-министра страны Риши Сунака рисковать, чтобы вернуть поддержку его однопартийцам.

Журналисты подчеркнули, что Кэмерон присоединится к правительству в рамках более широкой перестановки, во время которой Суэллу Браверман был уволен с должности министра внутренних дел и заменен министром иностранных дел Джеймсом Клеверли.

Теперь Кэмерон должен возглавить министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Он подтвердил это в своем сообщении в соцсети Х, ранее известном как твиттер, сказав, что мир столкнулся с "сверхсложным рядом международных вызовов", включая войну в Украине и на Ближнем Востоке.

Последние семь лет я был вне передовой политики, но надеюсь, что мой опыт как лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести – пригодится премьер-министру (Риши Сунаку – 24 Канал) справиться с этими жизненно важными вызовами,

– написал Кэмерон.

Авторы материала рассказали, что Кэмерон ушел в отставку в 2016 году после поражения на референдуме по брекситу, но, согласно сообщениям, в 2018 году сказал друзьям, что хочет вернуться к передовой политике, желательно как министр иностранных дел.

Стоит отметить, что Кэмерон критиковал некоторые решения Риши Сунака. В частности, об отмене линии высокоскоростного поезда между Бирмингемом и Манчестером и об отказе от сохранения обязательства тратить 0,7% валового национального дохода на международную помощь, которую новый глава британского правительства отклонил.

Однако Кэмерон сказал в своем заявлении, что хотя и не соглашался с некоторыми решениями Сунака, ему ясно, что он "сильный и способный премьер-министр, демонстрирующий образцовое лидерство в тяжелое время".

"Я хочу помочь ему обеспечить безопасность и процветание, нужные нашей стране, и быть частью сильнейшей возможной команды, служащую Соединенному Королевству и которую можно будет представить стране во время всеобщих выборов", – отметил новый глава МИД Британии.

Журналисты подчеркнули, что решение Сунака вернуть Кэмерону, вероятно, понравится умеренным членам Консервативной партии, напуганным агрессивной правой риторикой Браверман по вопросам иммиграции, полиции и проблемы бездомных.

В то же время авторы подчеркнули, что такое решение может наоборот усилить гнев правых представителей партии, особенно учитывая, что последним значимым политическим шагом Кэмерон было возглавить неудачную кампанию за то, чтобы остаться в ЕС.

Браверман попала в большой скандал

Журналисты CNN рассказали, что Суэлла Браверман занимала должность министра внутренних дел Сунака в течение всего срока пребывания на Даунинг-стрит. Однако ее конфронтационная риторика в отношении мигрантов, протестующих, полиции и даже бездомных привела к разногласиям в правительстве.

Да, недавно она вызвала критику, обвинив лондонскую полицию в применении "двойных стандартов" в том, как они руководят протестами. В частности она осудила пропалестинский марш, который, по словам Даунинг-стрит, не позволял провести Сунак.

В конце концов 11 ноября крайне правые протестующие столкнулись с полицией в центре Лондона после того, как Браверман назвала пропалестинскую демонстрацию "маршем ненависти", разжег напряженность вокруг митинга.

Авторы материала отмечают, что Браверман долгое время пыталась взволновать правые низы группы популистскими сообщениями и стать лицом жесткой позиции Британии против нелегальных иммигрантов.

В частности, под руководством Сунака Браверман возглавила инициативу по ограничению переправ на небольших лодках, осуществляемых искателями убежища. Основной правительственный законопроект о нелегальной миграции, одобренный депутатами Британии в начале этого года, фактически дает право депортировать любого, кто нелегально прибывает в Соединенное Королевство.