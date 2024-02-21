Бывший глава ЦРУ Петреус назвал процессы, которые будут иметь критическое влияние на будущее войны

Американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал будущий ход войны России с Украиной. По его мнению, главным фактором является уровень помощи Украине, который окончательно согласует Конгресс США.

Отставной генерал армии США Петреус рассказал, что прогнозировать будущее можно только с учетом ряда факторов, которые в ближайшее время будут иметь критическое влияние.

Читайте также Мы четко знаем, – в разведке назвали 3 сильные стороны России

Влияние стран Запада как определяющий фактор

Петреус назвал уровень помощи Украине, который окончательно согласует Конгресс США, "чрезвычайно важным" и даже главным фактором. Он также отметил, что Вашингтон "предоставил почти столько же военной помощи, сколько вся Европа вместе взятая".

Однако Петреус определил уровень поддержки со стороны ЕС и его членов (особенно в отношении невоенной помощи) также как важный фактор.

Как повлияет мобилизация

По мнению бывшего главы ЦРУ, на ход войны влияет решимость Украины и России. Речь идет о способности каждой из сторон вербовать и мобилизовать войска, обучать, вооружать и использовать дополнительные силы и средства.

При этом Петреус замечает, что не следует считать бесконечно стабильной ситуацию, когда россияне продолжают соглашаться с войной, поскольку в России "растут потери и ухудшается качество жизни".

Ситуация непосредственно на поле боя

Важным также является обеспечение критических потребностей ВСУ на поле боя, включая высокоточные ракеты большей дальности, западные самолеты, артиллерийские боеприпасы и дополнительные кассетные боеприпасы.

Этот год обещает быть еще одним очень тяжелым годом для армий обеих стран на поле боя, а также для их внутренних фронтов. Похоже, что через два года конца войны не видно,

– заявляет Петреус.

Он также отметил способность каждой из сторон "учиться и адаптироваться по мере развития поля боя; разрабатывать, производить и использовать новые системы вооружений и другие технологии; а также улучшать способности лидеров, штабов, отдельных солдат и подразделений".

В ГУР назвали сильные стороны врага