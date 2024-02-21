Відставний генерал армії США Петреус розповів, що прогнозувати майбутнє можна лише з урахуванням низки чинників, які найближчим часом матимуть критичний вплив.

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Вплив країн Заходу як визначальний чинник

Петреус назвав рівень допомоги Україні, який остаточно погодить Конгрес США, "надзвичайно важливим" і навіть головним чинником. Він також зауважив, що Вашингтон "надав майже стільки ж військової допомоги, скільки вся Європа разом узята".

Проте Петреус визначив рівень підтримки з боку ЄС та його членів (особливо щодо невійськової допомоги) також як важливий фактор.

Як вплине мобілізація

На думку колишнього глави ЦРУ, на перебіг війни впливає рішучість України та Росії. Йдеться про здатність кожної зі сторін вербувати і мобілізувати війська, навчати, озброювати та використовувати додаткові сили й засоби.

При цьому Петреус зауважує, що не слід вважати безкінечно стабільною ситуацію, коли росіяни продовжують погоджуватися з війною, оскільки у Росії "зростають втрати та погіршується якість життя".

Ситуація безпосередньо на полі бою

Важливим також є забезпечення критичних потреб ЗСУ на полі бою, включаючи високоточні ракети більшої дальності, західні літаки, артилерійські боєприпаси та додаткові касетні боєприпаси.

Цей рік обіцяє бути ще одним дуже важким роком для армій обох країн на полі бою, а також для їхніх внутрішніх фронтів. Схоже, що через два роки кінця війни не видно,

– заявляє Петреус.

Він також відзначив здатність кожної зі сторін "вчитися та адаптуватися в міру розвитку поля бою; розробляти, виробляти та використовувати нові системи озброєнь та інші технології; а також покращувати здібності лідерів, штабів, окремих солдатів і підрозділів".

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