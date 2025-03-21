Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что Украина еще раньше разрабатывала вариант "Длинного Нептуна", который должны были бы запускать не только с наземных платформ, но и с бомбардировщика Су-24. Но в 2019 году программу несколько приостановили. Сейчас все это удается "догонять".

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Что известно о "Длинном Нептуне"

Как отметил Храпчинский, стоит поблагодарить украинских инженеров, которые смогли предложить качественный продукт, что работает на глубину до 1000 километров. При этом следует понимать, что не всегда удастся бить на такую глубину. Ракету запускают из безопасных зон. К тому же она идет специальными маршрутами, чтобы обойти системы ПВО врага.

"Длинный Нептун" должен был бы стать чрезвычайно интересной разработкой для европейских стран. Фактически Украина сейчас единственное государство в регионе, которое разрабатывает ракеты "поверхность-поверхность" с такой дальностью.

Тут мы говорим только о Британии и Франции, у которых есть определенные виды ракет, которые, правда, работают с морской платформы. Мы же говорим о ракетах, которые работают с поверхности на поверхность. И это довольно качественное решение в контексте защиты европейского континента,

– подчеркнул Храпчинский.

Сейчас важно не просто просить деньги у Европы на оружие, а совместно создавать возможности, чтобы Украина могла производить еще больше качественного оружия. Параллельно стоит договариваться о поставках дополнительных систем ПВО и авиации.

Президент Владимир Зеленский подтвердил первое боевое применение ракеты "Длинный Нептун". Украина довольна результатом поражений. Но нужно производить больше ракет.