Прежде всего, это касается семей, в которых есть маломобильные люди или люди с инвалидностью. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

Кому из украинцев лучше уехать за город?

Корецкий отметил, что при подготовке к зиме власти ориентируются и на самый сложный сценарий.

По словам премьера, заранее стоит позаботиться о людях, которым сложно передвигаться самостоятельно.

В частности, речь идет о жителях верхних этажей многоэтажек, ведь во время длительных отключений света они могут остаться без возможности пользоваться лифтом.

Корецкий отметил, что социальные службы и родственники таких людей могут заранее определить для них альтернативное место проживания на зимний период.

Это позволит избежать ситуации, когда во время массированных атак и аварийных работ спасателям придется дополнительно заниматься эвакуацией маломобильных жителей.

Что украинцам советуют сделать к зиме

По словам премьера, в случае проблем с теплоснабжением люди могут массово перейти на электрообогреватели. Это существенно увеличит нагрузку на внутренние сети домов и может привести к авариям.

Поэтому ОСМД и ЖЭКам следует уже сейчас проверить электрощиты, при необходимости отремонтировать или заменить их, а также позаботиться о запасе необходимых деталей.

Это особенно важно на случай, если многие жильцы одновременно начнут пользоваться обогревателями.

Корецкий также призвал украинцев пользоваться государственными программами поддержки энергонезависимости.

По его словам, на такие меры предусмотрены средства, а государство компенсирует банкам проценты по соответствующим кредитам.

Премьер отметил, что к зиме следует проверить состояние общих счетчиков, электрощитов и другого оборудования дома. Он подчеркнул, что заблаговременная подготовка поможет быть готовыми к различным сценариям в ходе отопительного сезона.

Напомним, Корецкий сообщил, что в Украине увеличили генерирующие мощности, а важные объекты дополнительно обеспечили резервными источниками питания.

В то же время полностью защитить энергетическую систему от российских ударов невозможно, в частности из-за сложности противодействия баллистическим ракетам.