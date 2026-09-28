Передусім, це стосується родин, у яких є маломобільні люди або люди з інвалідністю. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

Кому з українців краще виїхати за місто?

Корецький зазначив, що під час підготовки до зими влада орієнтується і на найскладніший сценарій.

За словами прем'єра, заздалегідь варто подбати про людей, яким складно переміщатися самостійно.

Зокрема, йдеться про мешканців верхніх поверхах багатоповерхівок, адже під час тривалих відключень світла вони можуть залишитися без можливості користуватися ліфтом.

Корецький зазначив, що соціальні служби та родичі таких людей можуть заздалегідь визначити для них альтернативне місце проживання на зимовий період.

Це дозволить уникнути ситуації, коли під час масованих атак і аварійних робіт рятувальникам доведеться додатково займатися евакуацією маломобільних мешканців.

Що українцям радять зробити до зими

За словами прем'єра, у разі проблем із теплопостачанням люди можуть масово перейти на електрообігрівачі. Це суттєво збільшить навантаження на внутрішні мережі будинків і може призвести до аварій.

Тому ОСББ та ЖЕКам варто вже зараз перевірити електрощитові, за потреби відремонтувати або замінити їх, а також подбати про запас необхідних деталей.

Це особливо важливо на випадок, якщо багато мешканців одночасно почнуть користуватися обігрівачами.

Корецький також закликав українців користуватися державними програмами підтримки енергонезалежності.

За його словами, на такі заходи передбачені кошти, а держава компенсує банкам відсотки за відповідними кредитами.

Прем'єр наголосив, що до зими варто перевірити стан спільних лічильників, електрощитових та іншого обладнання будинку. Він підкреслив, що завчасна підготовка допоможе бути готовими до різних сценаріїв під час опалювального сезону.

Нагадаємо, Корецький повідомив, що в Україні збільшили генерувальні потужності, а важливі об'єкти додатково забезпечили резервними джерелами живлення.

Водночас повністю захистити енергетичну систему від російських ударів неможливо, зокрема через складність протидії балістичним ракетам.