"Длительный разговор": Байден анонсировал новые переговоры с Путиным
16 декабря 2021 , 09:21Читати новину українською
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден анонсировал новые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Предыдущая встреча в видеоформате состоялась 7 декабря.
О необходимости проведения еще одной встречи с Владимиром Путиным Джо Байден заявил во время встречи с журналистами в Вашингтоне.
Обратите внимание До конца года: у Путина подтвердили возможность еще одного разговора с Байденом
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