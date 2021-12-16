"Длительный разговор": Байден анонсировал новые переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден анонсировал новые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Предыдущая встреча в видеоформате состоялась 7 декабря.

О необходимости проведения еще одной встречи с Владимиром Путиным Джо Байден заявил во время встречи с журналистами в Вашингтоне.

Обратите внимание До конца года: у Путина подтвердили возможность еще одного разговора с Байденом

Дополняем новость...