Для абитуриентов и не только: Львовский ИТ Кластер проведет профориентационную конференцию
Львовский ИТ Кластер проведет профориентационную двухдневную конференцию IT Future Conf 18 и 19 мая. Мероприятие ориентировано на выпускников школ, старшеклассников, родителей, занимающихся выбором специальности своего ребенка и тех, кто хочет освоить новую специальность.
Конференция будет проходить онлайн. На нее приглашены представители ИТ-индустрии, которые расскажут о перспективах отрасли для тех, кто мечтает реализовать себя в ИТ.
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Для кого будет интересна конференция
На конференции участники узнают о перспективах ИТ-отрасли в Украине и о лучших в нашей стране учебных заведениях, где можно получить образование в ИТ-сфере.
В первую очередь эта конференция будет интересна для:
- старшеклассников, планирующих связать свою жизнь с ИТ сферой;
- выпускников школ, еще не определившихся с выбором профессии и рассматривающих различные варианты;
- родителей, которые озабочены выбором профессии своего ребенка и ищут перспективные направления;
- тех, кто уже имеет специальность, но хочет начать карьеру в ИТ-сфере.
В течение двух дней участники конференции узнают особенности и перспективы следующих направлений специализации в ИТ-сфере:
- Data Science;
- Cybersecurity;
- Hardware Engineering and Robotics;
- DevOps and Project;
- Management;
- Artificial Intelligence;
- UI/UX Design;
- Software Engineering;
- Internet of Things;
- Human resources (HR).
Спикеры ИТ Future Conf – это люди, которые когда-то так же не знали, кем станут, когда вырастут. Тем не менее, выбрали техиндустрию и сегодня работают в компаниях, услугами и продуктами которых пользуются по всему миру. Спикеры расскажут, как претворить мечту об ИТ в реальность. В частности, об особенностях ИТ-специальностей и куда следует поступать, чтобы их получить.
В частности, среди спикеров:
- Роман Карпюк из SoftServe. Он расскажет о чрезвычайно актуальном направлении Кибербезопасности;
- Ярослав Жмихов из компании Otakoyi расскажет об UI/UX-дизайне и с чего начать путь в этой сфере;
- Олег Мисько из SoftServe даст широкий обзор на отрасль Machine Learning.
Полный список спикеров, программу и условия участия читайте на сайте IT Future Conf. Событие состоится 18-19 мая, начало в 10:00 по Киеву.
Gold-партнер IT Future Conf – компания SoftServe. Сильвер-партнер GAmeLoft. Медиапартнерами происшествия выступили Vector, 24 канал.